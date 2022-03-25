Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 135 дітей

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 135 дітей, 184 дитини отримали поранення, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"135 дітей станом на ранок 25 березня 2022 року загинуло в Україні через збройну агресію Російської Федерації. 184 дитини отримали поранення. Найбільше постраждало дітей у Київській - 64, Харківській - 44, Донецькій - 46, Чернігівській - 34, Миколаївський - 25, Запорізькій - 26, столиці - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях", - йдеться у повідомленні, опублікованому на телеграм-каналі.