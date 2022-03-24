Близько 600 пішоходів очікують на пункті пропуску "Шегині" на польському кордоні, ще 200 - у "Краківці" - митниця

Державна митна служба констатує значні черги на в'їзді до Польщі на пунктах "Шегині" - 85 авто та 600 пішоходів, та "Краківець" - 80 авто, 4 автобуси та 200 пішоходів, свідчать дані відомства станом на 20.00 четверга.

Відповідно до оприлюдненої в телеграм-каналі відомства інформації, менш завантажені пункти пропуску "Порубне" на румунському кордоні - 50 авто, "Ужгород" на словацькому - 50 авто та 50 пішоходів, "Рава-Руська" на польському напрямку - 70 авто.

Інші пункти пропуску вільні.