12:34 25.10.2025

У пунктах пропуску Львівщини впроваджують систему EES, є черги - прикордонники

У пунктах пропуску Львівської області спостерігається підвищене накопичення транспортних засобів, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Інтенсивність руху зумовлена вихідними днями та початком осінніх канікул, а тривале очікування - впровадженням нової системи EES (Entry/Exit System), яка фіксує перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без проставлення штампів у паспортах", - йдеться у повідомленні ДПСУ у суботу.

Система EES уже повністю функціонує в польських пунктах пропуску "Медика" та "Корчова" та у залізничному "Перемишль", а на інших пунктах пропуску, що межують із Львівською областю, наразі працює у тестовому режимі.

Під час першого в’їзду до країн ЄС після запуску EES громадяни проходять розширену реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. Ця процедура застосовується для громадян віком від 12 років та потребує додаткового часу, що впливає на швидкість оформлення подорожуючих.

"Система EES стосуватиметься усіх громадян третіх країн, зокрема України, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду)", - зазначили прикордонники.

Раніше Європейська Комісія повідомляла про поступове впровадження EES: прикордонні служби держав-членів ЄС запроваджуватимуть систему поетапно впродовж шестимісячного перехідного періоду.

Зі свого боку 7 прикордонний Карпатський загін тісно співпрацює з прикордонним відомством суміжної країни для координації дій та оперативного реагування на зміни, пов’язані з впровадженням нової системи.

Актуальну інформацію про ситуацію на кордоні можна відстежувати на офіційних сторінках:

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon та 7 прикордонний Карпатський загін: https://www.facebook.com/profile.php?id=61561642559425

Станом на 10.00 на виїзд з України очікує:

  • "Краківець" - 115 авто;
  • "Грушів" - 90 авто;
  • "Угринів" - 75 авто;
  • "Шегині" - 70 авто;
  • "Нижанковичі" - 40 авто;
  • "Рава-Руська" - 40 авто;
  • "Смільниця" - 30 авто.
Теги: #черги #кордон #ees

