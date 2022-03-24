За четвер із Донецької області було евакуйовано 103 особи, з них – 22 дитини

За день із прифронтових населених пунктів Донецької області було евакуйовано 103 особи, з них – 22 дитини, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні автобусами вивезли в безпеку 103 особи, зокрема 22 дитини: 31 особа з Вугледара (8 дітей), 18 осіб з Очеретиного (2 дітей), 17 осіб з Новогродівки (5 дітей) та 37 осіб з Авдіївки (7 дітей)", - написав глава ОВА в телеграм-каналі.

Також Кириленко повідомив, що загалом з початку війни виїхали 97 695 мешканців Донбасу.