У Запоріжжі з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня вводиться комендантська година

У Запоріжжі з 20:00 суботи, 26 березня, до 5:00 понеділка, 28 березня, буде введена комендантська година, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"З 20:00 суботи, 26 березня, буде введена комендантська година, яка закінчиться о 05:00 у понеділок, 28 березня. Просимо керівників підприємств, що належать до критичної інфраструктури, своєчасно подати заявки на оформлення перепусток. Усіх просимо поставитися з розумінням. Місто має працювати! Місто має захищатися!", - написав глава ОВА у своєму фейсбуці.