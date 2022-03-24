Події

21:10 24.03.2022

У Запоріжжі з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня вводиться комендантська година

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У Запоріжжі з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня вводиться комендантська година

У Запоріжжі з 20:00 суботи, 26 березня, до 5:00 понеділка, 28 березня, буде введена комендантська година, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"З 20:00 суботи, 26 березня, буде введена комендантська година, яка закінчиться о 05:00 у понеділок, 28 березня. Просимо керівників підприємств, що належать до критичної інфраструктури, своєчасно подати заявки на оформлення перепусток. Усіх просимо поставитися з розумінням. Місто має працювати! Місто має захищатися!", - написав глава ОВА у своєму фейсбуці.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #комендантська_година
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