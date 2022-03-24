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21:00 24.03.2022

Президент Естонії запропонував відмовитися від основоположного акта відносин НАТО-Росія та його обмежень

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Президент Естонії запропонував відмовитися від основоположного акта відносин НАТО-Росія та його обмежень

Президент Естонії Алар Каріс (Alar Karis) закликав відмовитися від основоположного акта відносин НАТО-Росія та його обмежень.

"Зміцнення обороноздатності Східного крила означає постійну і посилену присутність НАТО в нашому регіоні. Нам потрібне посилення на суші, на воді та в повітрі... Альянсу слід однозначно відмовитися від основного акта відносин між НАТО та Росією та його обмежень", - заявив Каріс на зустрічі в Брюсселі з президентами країн Балтії та Польщі, повідомила у четвер пресслужба глави естонської держави.

За його словами, "термінове зміцнення обороноздатності та стримування союзників немає альтернативи, це особливо актуально для нашого регіону, а також для всього Східного крила НАТО".

Наголосивши, що "члени НАТО мають продовжувати підтримувати Україну військовою допомогою", він висловився за широке міжнародне співробітництво у справі посилення антиросійських санкцій.

"Росія має бути відрізана від можливих альтернативних ринків. Це вимагає міжнародного співробітництва, щоб Росія не могла приховувати свої активи та ухилятися від санкцій. Це стосується Китаю, а також країн Перської затоки та інших держав", - сказав Каріс.

Він вважає, що для зменшення негативних наслідків санкцій Європейський Союз і США мають зважити можливості укладання угоди про вільну торгівлю.

"Європейські та американські компанії багато втрачають у нинішній кризі, і нам потрібно відшукати способи знайти для них нові альтернативні бізнес-можливості. Угода між Європою та США дозволила б нам краще конкурувати з рештою великих світових ринків", - сказав президент.

 

 

Теги: #нато #росія #акт #естонія
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