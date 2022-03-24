Від початку російського повномасштабного вторгнення в Києві загинуло 75 мирних жителів, із них чотири дитини - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 75 мирних жителів столиці, з них 4 дитини, поранено понад 300 людей.

"Окупанти обстрілюють Київ, намагаються взяти нас в облогу і залякати. У Києві з початку російського вторгнення було пошкоджено 87 багатоповерхових житлових будинків і 10 приватних, 12 шкіл і 6 дитсадків. У столиці загинули 75 мирних жителів, із них 4 дитини. Поранено 307 цивільних та 16 дітей. Ми нічого не забудемо і нічого не пробачимо", - сказав Кличко у відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі в четвер.

Також він закликав мешканців дотримуватися комендантської години, не нехтувати правилами безпеки, а також не ходити до лісопаркових зон за межами житлових мікрорайонів через пожежну небезпеку.

Джерело: https://t.me/s/vitaliy_klitschko