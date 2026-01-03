Венесуела оголосила про військову агресію з боку США

Фото: @gilpinto.yvan Facebook

Венесуела заявила про військову агресію з боку США та запровадила надзвичайний стан. Відповідну заяву опублікував міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіл Пінто.

"Республіка Венесуела відкидає, засуджує та викриває перед міжнародною спільнотою надзвичайно серйозну військову агресію, вчинену чинним урядом Сполучених Штатів Америки проти території та населення Венесуели в цивільних і військових районах міста Каракас, столиці Республіки, та штатів Міранда, Арагуа і Ла-Гуайра", - йдеться у заяві, оприлюдненій у телеграм-каналі Пінто в суботу.

У заяві йдеться, що дії США є "грубим порушенням Статуту ООН" і загрожують миру та стабільності в Латинській Америці та Карибському регіоні.

Венесуельська влада стверджує, що справжньою метою атаки є встановлення контролю над стратегічними ресурсами країни, зокрема нафтою та мінералами, а також спроба примусової "зміни режиму". Уряд підкреслив, що ці спроби "зазнають поразки", як і раніше.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про запровадження на всій території країни режиму "зовнішнього надзвичайного стану" та наказав реалізувати плани національної оборони. Також він розпорядився розгорнути Командування з комплексної оборони держави та відповідні органи управління у всіх штатах і муніципалітетах.

Пінто заявив, що Венесуела звернеться зі скаргами до Ради Безпеки ООН, Генерального секретаря ООН, а також до регіональних міжнародних організацій, вимагаючи засудження дій США. Влада країни наголосила, що залишає за собою право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Офіційних коментарів з боку уряду США щодо цих звинувачень наразі не було.

Як повідомлялося, вночі 3 січня у Каракасі, Венесуела, було чути звуки щонайменше семи вибухів. Очевидці також заявили, що бачили літаки, які пролітали над містом на низькій висоті. Журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс із посиланням на джерела заявила, що Дональд Трамп наказав атакувати обʼєкти у Венесуелі в рамках посилення кампанії проти режиму президента Ніколаса Мадуро.