Байден виступає за виключення Росії з G20, а якщо це виявиться неможливим – пропонує запросити на саміт Україну

Президент США Джо Байден виступає за виключення Росії з G20, проте при цьому він припустив, що може не досягти цієї мети.

"Так. Проте рішення залежить від самої групи G20", - сказав він у четвер на пресконференції в Брюсселі, відповідаючи на питання про те, чи підтримує він ідею виключення РФ з G20 у світлі її вторгнення в Україну.

"Якщо це не вдасться зробити, тоді нам слід запросити Україну на зустріч", - додав Байден, говорячи про саміт G20, який має відбутися пізніше у 2022 році.