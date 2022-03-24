Події

20:15 24.03.2022

У ЗС РФ постійно проводиться пропагандистська робота, що війну необхідно завершити до 9 травня

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У ЗС РФ постійно проводиться пропагандистська робота, що війну необхідно завершити до 9 травня

Серед особового складу Збройних сил РФ постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав'язує думку, що війну проти України необхідно завершити до 9 травня 2022 року, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За наявною інформацією, серед особового складу Збройних сил РФ постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав'язує думку, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року", - йдеться у повідомленні в фейсбук.

Переважна більшість медичних установ Росії у населених пунктах неподалік території України, зайняті пораненими російськими військовослужбовцями, які брали участь у війні проти України. Також терміново ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин Повітряно-десантних військ.

Крім того, у невизнаній Придністровсько-молдовській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування Придністров'я у війну з Україною.

"У місті Докучаєвськ Донецької області створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи ФСБ РФ проводять так звані фільтрувальні заходи. У районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне зафіксовано факти насильницької евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на територію Воронезької області", - повідомили у Генштабі.

За інформацією ЗСУ, у деяких населених пунктах Чернігівської області, тимчасово зайнятих окупаційними військами, є факти вилучення тракторів у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації ворожої техніки.

Також у Харківській області батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, що діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії, зведеному підрозділу завдано значної шкоди у живій силі та техніці.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/279786017667817

 

 

Теги: #рф #україна #війна #зсу
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