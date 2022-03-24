Події

12:26 24.03.2022

Ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО – Зеленський

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Ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував лідерам країн Північноатлантичного альянсу "не говорити, що наша армія не відповідає стандартам НАТО".

"А єдине, що я у вас прошу... Прошу заради наших військових... Після такого місяця війни... Війни проти Росії... Більше ніколи... прошу вас ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО", - сказав він у четвер, виступаючи на саміті НАТО.

Текст виступу розмістив у фейсбуці заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

"Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі і світі. Як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо. Що ви цінуєте", - сказав президент України.

"НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити. Для порятунку людей. Показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання у світі. Світ чекає. Україна чекає. Чекає реальних дій. Реальних гарантій безпеки. Від тих, чиє слово варте довіри. І чиї дії можуть зберігати мир. По-справжньому. Пропозиції – на столі. Наші потреби – на столі. Мир – потрібен нам негайно. Відповіді – тільки за вами", - сказав президент.

Теги: #нато #армія #зеленський
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