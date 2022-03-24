КНДР випробувала новий тип міжконтинентальної балістичної ракети - Міноборони Японії

КНДР у четвер здійснила випробування нового типу міжконтинентальної балістичної ракети, повідомило агентство "Кіодо" з посиланням на Міноборони Японії.

За даними японських військових, її політ тривав понад 70 хвилин, за які ракета подолала приблизно 1,1 тис. км. Під час польоту ракета піднялася на висоту 6 тис. км.

У результаті, згідно з інформацією від берегової охорони Японії, ракета впала в Японському морі приблизно за 170 км від японської префектури Аоморі в межах японської виключної економічної зони. При цьому жодної шкоди завдано не було, зазначає "Кіодо".

У свою чергу агентство "Ренхап" повідомило, що Міноборони Південної Кореї оцінило дальність польоту північнокорейської ракети в 1080 км, а висоту - в 6,2 тис. км.

Після випробувань президент Південної Кореї Мун Чже Ін виступив із їх засудженням, а також зібрав екстрене засідання Ради національної безпеки. Він наголосив, що цей ракетний запуск став порушенням мораторію КНДР на випробування таких ракет.

Раніше Пхеньян попереджав, що має намір відмовитися від мораторію на ядерні випробування та випробування ракет великої дальності.

Лише в січні Північна Корея здійснила сім ракетних випробувань, включно із запусками гіперзвукової ракети та балістичної ракети середньої дальності.