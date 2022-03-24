Події

10:35 24.03.2022

У ніч проти четверга російські окупанти обстріляли ракетами густонаселений район Охтирки, є загиблі - мер

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У ніч проти четверга російські окупанти обстріляли ракетами густонаселений район Охтирки, є загиблі - мер

У ніч проти четверга російські війська обстріляли ракетами найбільш густонаселений район Охтирки Сумської області, є загиблі, повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко.

"Сьогодні вночі було обстріляно ракетами "повітря-земля" з літаків найбільш густонаселений район міста Охтирка. Ракети потрапили в багатоповерхівки", - сказав Кузьменко у відеозверненні на сторінці у фейсбуці.

Він додав: "На жаль, загинули люди".

 

Теги: #війна #обстріли #сумська_область #охтирка
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