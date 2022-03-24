У ніч проти четверга російські окупанти обстріляли ракетами густонаселений район Охтирки, є загиблі - мер

У ніч проти четверга російські війська обстріляли ракетами найбільш густонаселений район Охтирки Сумської області, є загиблі, повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко.

"Сьогодні вночі було обстріляно ракетами "повітря-земля" з літаків найбільш густонаселений район міста Охтирка. Ракети потрапили в багатоповерхівки", - сказав Кузьменко у відеозверненні на сторінці у фейсбуці.

Він додав: "На жаль, загинули люди".