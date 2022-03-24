Події

09:35 24.03.2022

Унаслідок російського вторгнення в Україні загинуло 128 дітей, понад 170 отримали поранення – Офіс генпрокурора

1 хв читати
Унаслідок російського вторгнення в Україні загинуло 128 дітей, понад 170 отримали поранення – Офіс генпрокурора

Станом на ранок 24 березня внаслідок російського вторгнення в Україні загинуло 128 дітей, ще понад 172 отримали поранення, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у четвер.

"Станом на ранок 24 березня 2022 року загинуло 128 дітей, понад 172 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській – 64, Харківській – 43, Донецькій – 43, Чернігівській – 32, Миколаївській – 24, місті Києві – 16, Житомирській – 15 , Херсонській – 15 і Сумській областях – 14”, - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що внаслідок бомбардувань та обстрілів окупантів в Україні пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю.

"Серед закладів освіти зазнали пошкоджень та руйнувань понад 230 шкіл та 155 дитячих садків. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в Києві", - наголошують в ОГП.

Там додають, що також зруйновано понад 40 закладів для дітей, серед яких є лікувальні, школи мистецтв, спортивні об'єкти, бібліотеки.

"Ці дані не є остаточними з огляду на відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", - підсумували в Офісі генпрокурора.

Теги: #прокуратура #діти #війна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:23 24.03.2022
РФ втратила в Україні за 4 тижні війни 15,8 тис. особового складу, 530 танків та 108 літаків – Генштаб ЗСУ

РФ втратила в Україні за 4 тижні війни 15,8 тис. особового складу, 530 танків та 108 літаків – Генштаб ЗСУ

09:12 24.03.2022
Глава Міноборони: Попереду дуже важкий період, єдиний шлях українців – вистояти під навалою Мордора

Глава Міноборони: Попереду дуже важкий період, єдиний шлях українців – вистояти під навалою Мордора

08:57 24.03.2022
Трьох дітей госпіталізовано в результаті гри з вибухонебезпечним предметом та його вибуху в Мелітопольському районі Запорізької області, один у реанімації

Трьох дітей госпіталізовано в результаті гри з вибухонебезпечним предметом та його вибуху в Мелітопольському районі Запорізької області, один у реанімації

08:09 24.03.2022
За добу харківські рятувальники 30 разів виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 45 адрес – ДСНС

За добу харківські рятувальники 30 разів виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 45 адрес – ДСНС

08:00 24.03.2022
На Луганщині російська авіація вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного, загинули четверо людей, двоє з яких діти

На Луганщині російська авіація вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного, загинули четверо людей, двоє з яких діти

06:39 24.03.2022
Російське командування продовжує відновлювати втрати: у Смоленській області РФ набирають контрактників, залучають прибулих із Сирії

Російське командування продовжує відновлювати втрати: у Смоленській області РФ набирають контрактників, залучають прибулих із Сирії

05:54 24.03.2022
Члени Конгресу США ініціюють кримінальне розслідування вбивства російськими окупантами американського журналіста та волонтера в Україні

Члени Конгресу США ініціюють кримінальне розслідування вбивства російськими окупантами американського журналіста та волонтера в Україні

05:46 24.03.2022
Хакери Anonymous зламали базу даних Центробанк РФ

Хакери Anonymous зламали базу даних Центробанк РФ

05:43 24.03.2022
Шмигаль: Ворог планував підкорити українців, а натомість згуртував нас так міцно, як ніколи раніше

Шмигаль: Ворог планував підкорити українців, а натомість згуртував нас так міцно, як ніколи раніше

05:40 24.03.2022
Це війна за незалежність, і ми зобов'язані перемогти

Це війна за незалежність, і ми зобов'язані перемогти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ втратила в Україні за 4 тижні війни 15,8 тис. особового складу, 530 танків та 108 літаків – Генштаб ЗСУ

Глава Міноборони: Попереду дуже важкий період, єдиний шлях українців – вистояти під навалою Мордора

Біля порту Бердянськ знищено російський десантний корабель "Орськ"

На Луганщині російська авіація вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного, загинули четверо людей, двоє з яких діти

У Брюсселі відбудуться саміти ЄС, НАТО та Великої сімки. У фокусі – підтримка України в протистоянні російській агресії

ОСТАННЄ

Біля порту Бердянськ знищено російський десантний корабель "Орськ"

У Брюсселі відбудуться саміти ЄС, НАТО та Великої сімки. У фокусі – підтримка України в протистоянні російській агресії

24 березня: Цей день в Україні та в світі

У зоні проведення ООС за добу здійснено 32 виїзди на ліквідацію наслідків бойових дій і 16 пожеж

За добу українські зенітники знищили одинадцять повітряних цілей російських окупантів

23 березня російська авіація здійснила понад 250 літаковильотів, авіаударів зазнали об'єкти військової та цивільної інфраструктури України

Велика Британія надасть Україні 6 тис. оборонних ракет та 25 млн фунтів стерлінгів

У Пентагоні повідомили про відмову керівництва Міноборони Росії від спілкування з американськими колегами

Пожежні другу добу не можуть загасити масштабну пожежу в Сумській області через бойові дії

Рада Безпеки ООН не схвалила російський проєкт резолюції щодо України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА