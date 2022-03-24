Унаслідок російського вторгнення в Україні загинуло 128 дітей, понад 170 отримали поранення – Офіс генпрокурора

Станом на ранок 24 березня внаслідок російського вторгнення в Україні загинуло 128 дітей, ще понад 172 отримали поранення, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у четвер.

"Станом на ранок 24 березня 2022 року загинуло 128 дітей, понад 172 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській – 64, Харківській – 43, Донецькій – 43, Чернігівській – 32, Миколаївській – 24, місті Києві – 16, Житомирській – 15 , Херсонській – 15 і Сумській областях – 14”, - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що внаслідок бомбардувань та обстрілів окупантів в Україні пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю.

"Серед закладів освіти зазнали пошкоджень та руйнувань понад 230 шкіл та 155 дитячих садків. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в Києві", - наголошують в ОГП.

Там додають, що також зруйновано понад 40 закладів для дітей, серед яких є лікувальні, школи мистецтв, спортивні об'єкти, бібліотеки.

"Ці дані не є остаточними з огляду на відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", - підсумували в Офісі генпрокурора.