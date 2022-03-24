Події

09:23 24.03.2022

РФ втратила в Україні за 4 тижні війни 15,8 тис. особового складу, 530 танків та 108 літаків – Генштаб ЗСУ

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РФ втратила в Україні за 4 тижні війни 15,8 тис. особового складу, 530 танків та 108 літаків – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на 23 березня становили близько 15 тис. 800 осіб особового складу, повідомляється у фейсбуку Генерального штабу Збройних сил України.

За цей період РФ також втратила 530 танків, 1597 бойових броньованих машин, 280 артилерійських систем, 82 реактивні системи залпового вогню, 47 засобів протиповітряної оборони, 108 літаків та 124 гелікоптери.

Крім того, окупанти втратили 1033 одиниці автомобільної техніки, 4 судна, 72 цистерни з паливно-мастильними матеріалами, 50 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 16 одиниць спеціальної техніки.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #генштаб #війна #зведення
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