Війна в Україні забрала життя мінімум 902 цивільних, ще 1459 поранені

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 19 березня 2022 року склали 2361 цивільного (у зведенні на добу раніше – 2246), зокрема 902 загиблих (847), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини в неділю.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська обл.), Тростянця (Сумська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 179 чоловіків, 134 жінки, 25 хлопчиків та 11 дівчаток, тоді як стать 39 дітей та 514 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 1459 поранених 22 дівчинки та 16 хлопчиків, а також 60 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, кількість загиблих дітей зросла на 11, поранених – на 20, таких трагічних показників раніше ще не було.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на північ 20 березня було зафіксовано 195 (187) загиблих та 561 (547) поранених на території, контрольованій урядом, та 53 (53) загиблих та 183 (181) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (в Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 654 (607) загиблих та 715 (671) поранених.

У зведенні також йдеться, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 20 березня загинуло 115 (112) дітей, поранено понад 140 (140).

Крім цього, УВКПЛ ООН зазначає повідомлення Національної поліції Харківської області, згідно з яким станом на 18:00 19 березня в області загинуло 266 (263) цивільних, включно 14 дітей.

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами у попередньому зведенні не слід зараховувати лише на нові випадки, що мали місце 18 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.