Події

20:30 20.03.2022

"Укрзалізниця" з 21 березня запускає човникові рейси "Дарниця – Святошин" у столиці

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"Укрзалізниця" з 21 березня запускає човникові рейси "Дарниця – Святошин" у столиці

"Укрзалізниця" запускає з 21 березня 2022 року човникові рейси електрички "Дарниця – Святошин".

Як наголошується в повідомленні в телеграм-каналі УЗ, ці рейси допоможуть жителям лівого берега Києва дістатися правого.

Зокрема, поїзди будуть зручні для трансферу до Центрального залізничного вокзалу, доки червона лінія метро працює з обмеженнями, а автосполучення між берегами утруднене.

Потяги зі станцій "Дарниця" та "Святошино" відправлятимуться щогодини із 07.30. Останні рейси будуть о 18:30.

Потяги робитимуть зупинки на станціях "Лівий Берег", "Видубичі", "Київ-Деміївський", "Протасів Яр", "Київ-Пасажирський" (зупинна платформа Північна), "Караваєві Дачі", "Київ-Волинський", "Борщагівка" -Технічна" та "Борщагівка".

Потяг базово складатиметься з шести вагонів, кількість яких варіюватиметься залежно від попиту пасажирів.

Вартість проїзду – 15 грн, квитки можна буде придбати у роз'їзного касира на борту або в офіційному чат-боті "Укрзалізниці".

 

 

 

Теги: #укрзалізниця #рейси #електричка
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