У Чернігові в результаті влучення російського снаряда під машину загинули двоє людей

У місті Чернігів унаслідок влучення російського снаряда під машину, яка розвозила воду загинули двоє людей, є поранені, повідомляє "Суспільне".

"Мирні люди, їхали прямо за водою. Набирали та розвозили далі людям", - розповідає очевидець.

За його словами, снаряд потрапив під машину, внаслідок чого вона стала некерованою та з'їхала на узбіччя. Попередньо загинули двоє людей, є поранені.

"Двох загиблих ми відвезли до місця, де їх ховатимуть. Двох удалося врятувати. Одного хлопця забрали заспокоїти, бо там був його батько і, на жаль, він загинув", - повідомив свідок.