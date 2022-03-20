Події

20:09 20.03.2022

У Чернігові в результаті влучення російського снаряда під машину загинули двоє людей

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У місті Чернігів унаслідок влучення російського снаряда під машину, яка розвозила воду загинули двоє людей, є поранені, повідомляє "Суспільне".

"Мирні люди, їхали прямо за водою. Набирали та розвозили далі людям", - розповідає очевидець.

За його словами, снаряд потрапив під машину, внаслідок чого вона стала некерованою та з'їхала на узбіччя. Попередньо загинули двоє людей, є поранені.

"Двох загиблих ми відвезли до місця, де їх ховатимуть. Двох удалося врятувати. Одного хлопця забрали заспокоїти, бо там був його батько і, на жаль, він загинув", - повідомив свідок.

 

 

 

Теги: #війна #втрати
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