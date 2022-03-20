На Київщині правоохоронці затримали диверсанта

У місті Бровари на Київщині поліція затримала диверсанта, повідомляє пресслужба Нацполіції України.

"Чоловіка, 1959 року народження, затримали оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями вчора, 19 березня, у Броварах", - йдеться у повідомленні, розміщеному у телеграм-каналі у неділю.

За попередніми даними слідства, затриманий публічно закликав підтримувати ворога та поширював відповідні агітаційні матеріали.

"У рамках кримінального провадження правоохоронці перевірятимуть його причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності", - повідомляє пресслужба поліції.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУНП у Київській області спільно із СБУ та прокуратурою.