З Маріуполя за минулий тиждень виїхало понад 39 тис. осіб на приватному транспорті - міськрада

Понад 39 тисяч жителів Маріуполя Донецької області виїхали з міста на власному транспорті за останній тиждень за відсутності фактичного "режиму тиші".

"За останній тиждень, незважаючи на те, що фактично режиму тиші не було, відкритим коридором "Маріуполь – Бердянськ – Запоріжжя" виїхало понад 39 тисяч маріупольців. Люди виривалися з блокадного Маріуполя на власному транспорті", - повідомляється в телеграм-каналі Маріупольської міської ради в неділю.

У повідомленні наголошується, що загалом понад 8 тисяч легкових автомобілів під безперервним обстрілом виїхали з Маріуполя в бік Бердянська Запорізької області, звідки потім прибули в Запоріжжя. "Для тих, хто з різних причин не міг самостійно продовжити рух, організували евакуацію автобусами з Бердянська до Запоріжжя", - уточнюють у міськраді.

Маріупольська міськрада дякує всім, хто допоміг організувати виїзд маріупольців.