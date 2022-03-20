Події

09:53 20.03.2022

В Україні з початку повномасштабної агресії РФ загинули 115 дітей, понад 140 поранені – Офіс генпрокурора

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В Україні з початку повномасштабної агресії РФ загинули 115 дітей, понад 140 поранені – Офіс генпрокурора

115 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ з 24 лютого, понад 140 поранені, повідомляється у телеграм-каналі Офісу генпрокурора у неділю вранці.

Найбільше постраждалих у Київській (58), Харківській (36), Донецькій (29), Чернігівській (30), Миколаївській (22), Житомирській (15), Сумській та Херсонській (по 14) областях.

"19 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ м. Рубіжного на Луганщині зруйновано житловий будинок. З-під його завалів рятувальники дістали двох дітей. Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили. Під завалами знайшли ще одну дитину з матір’ю. На жаль, медики констатували смерть жінки, а дитину вдалося врятувати. Її стан стабільний та задовільний", - ідеться у повідомленні.

19 березня внаслідок обстрілу житлових будинків м. Харкова загинули чоловік і 9-річний хлопчик, повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними відомства, через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об'єктів цивільної інфраструктури й житлових кварталів наразі пошкоджено 489 навчальних закладів, 69 із них зруйновані повністю.

"Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - зазначили в Офісі генпрокурора.

 

Теги: #україна #діти #жертви #війна
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