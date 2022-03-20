Події

08:13 20.03.2022

За добу харківські рятувальники здійснили понад 20 виїздів для ліквідації пожеж, піротехніки відпрацювали 27 адрес

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За добу харківські рятувальники здійснили понад 20 виїздів для ліквідації пожеж, піротехніки відпрацювали 27 адрес

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу, гасили пожежі, працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

"Кілька діб не припиняються пошукові роботи та розбір завалів у Київському районі Харкова. Вже завершено подібні роботи на 18 об'єктах. У результаті попадання ворожих снарядів до житлових багатоповерхівок сталося кілька великих пожеж, переважно в Київському, Московському та Індустріальному районах Харкова", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 20 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Піротехніки здійснили 27 виїздів на ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

 

 

Теги: #дснс #харківська_область #зведення

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