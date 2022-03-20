Події

08:04 20.03.2022

Глава Луганської ОВА: За добу евакуювали 670 людей, з 24 лютого – 12,5 тис.

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Глава Луганської ОВА: За добу евакуювали 670 людей, з 24 лютого – 12,5 тис.

Трьома гуманітарними коридорами в суботу, 19 березня, з Луганської області евакуйовано 12,5 тис. людей, з 24 лютого - 12,5 тис., повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Гуманітарним коридором, незважаючи на всі спроби "визволителів" зірвати евакуацію, вчора вдалося врятувати ще 670 жителів Луганської області. Найскладніше було вивозити людей з Попасної та Рубіжного, адже тут бойові дії не припинялися. Рятуючи земляків, керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов отримав контузію", – повідомив Гайдай у телеграмі в неділю вранці.

Він подякував керівникам військово-цивільних адміністрацій, ГУ Національної поліції у Луганській області та Благодійному фонду "Схід SOS" за злагоджену роботу та допомогу, надану людям.

"Ціною надзусиль політичне керівництво держави домовляється з рашистами про режими тиші, адже життя кожного українця безцінне. Загалом трьома гуманітарними коридорами з Луганщини нам вдалося вивезти майже 12,5 тисячі мирних жителів", – наголосив глава ОВА.

 

 

 

Теги: #евакуація #луганська
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