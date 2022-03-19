Події

21:03 19.03.2022

Окупант зазнає серйозних втрат, мобілізація в Криму та ОРДЛО ускладнюється відсутністю резервів та відмовою місцевого населення від участі у війні в Україні – Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Окупант зазнає серйозних втрат, мобілізація в Криму та ОРДЛО ускладнюється відсутністю резервів та відмовою місцевого населення від участі у війні в Україні – Генштаб ЗСУ

Збройні сили агресора зазнають суттєвих втрат, закрити які не виходить через відсутність резервів. Мобілізація у тимчасово окупованому Криму та ОРДЛО утруднена відсутністю резервів та відмовою від участі у війні в Україні, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури із застосуванням високоточної зброї, некерованих авіаційних бомб і боєприпасів підвищеної вражаючої дії. Порушуючи норми міжнародного права та людської моралі російські загарбники атакують густонаселені українські міста та села, об'єкти інфраструктури, школи, лікарні, державні установи", – йдеться у вечірньому зведенні на сторінці Генштабу у фейсбук у суботу.

Зазначається, що українські військові утримують межі оборони, зосередивши головні зусилля навколо стратегічно важливих міст – Києва, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Миколаєва та змушують ворога відмовитись від продовження наступу.

Також наголошується, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів відновлення втрат немає.

"Спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин. У цих підрозділах понад 20 осіб написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України, до "відказників" застосовуються репресивні методи впливу", - повідомляють у Генштабі.

У зведенні наголошується, що Протягом останніх днів на Миколаївському напрямку ворожі підрозділи, що були укомплектовані за рахунок мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області (принагідно нагадаємо: примусова мобілізація населення на окупованих територіях є прямим порушенням Римського статуту і Женевських конвенцій), також зазнали суттєвих втрат. За дві доби боїв безповоротні втрати противника склали понад 200 осіб, решта деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях. Мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для "розвідки боєм", щоб виявити позиції ЗС України.

"До Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з вантажем "200". Це тіла солдат 2-го армійського корпусу, який має значні втрати. Біля райвиконкомів вишикувались черги родичів загиблих за довідками про смерть", – йдеться у зведенні.

У Генштабі акцентують, що "не маючи успіхів у відкритому бою, окупанти продовжують терор місцевого населення. За допомогою пропагандистських сюжетів противник намагається сформувати картинку лояльного ставлення місцевого населення до окупаційної влади. У населених пунктах на Чернігівщині російські загарбники намагались роздавати "гуманітарну допомогу". Місцеві жителі навіть під тиском з рук ворога нічого не взяли. Схожі заходи ворог намагається проводити і в Київській та Херсонській областях".

 

 

 

Теги: #рф #війна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 19.03.2022
У Києві від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 228 людей, зокрема 4 дитини

У Києві від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 228 людей, зокрема 4 дитини

16:57 19.03.2022
У Бучанському районі в суботу збито ворожий бойовий вертоліт К-52

У Бучанському районі в суботу збито ворожий бойовий вертоліт К-52

15:49 19.03.2022
За кілька останніх днів ворога відкинули від Києва приблизно на 70 км - Міноборони

За кілька останніх днів ворога відкинули від Києва приблизно на 70 км - Міноборони

15:40 19.03.2022
ООН спростувала російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні - МЗС

ООН спростувала російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні - МЗС

15:01 19.03.2022
Болгарія не передаватиме озброєння Україні - прем'єр

Болгарія не передаватиме озброєння Україні - прем'єр

14:46 19.03.2022
Головнокомандувач ЗСУ закликав українських політиків не розколювати країну, оцінюючи оперативну обстановку з тилу

Головнокомандувач ЗСУ закликав українських політиків не розколювати країну, оцінюючи оперативну обстановку з тилу

14:00 19.03.2022
Унаслідок мінометного удару по Макарову у п'ятницю 7 людей загинули та п'ять поранені - поліція

Унаслідок мінометного удару по Макарову у п'ятницю 7 людей загинули та п'ять поранені - поліція

13:53 19.03.2022
РФ активно "мобілізує" чоловіче населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу – ГУР Міноборони України

РФ активно "мобілізує" чоловіче населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу – ГУР Міноборони України

12:57 19.03.2022
У Харкові попрощалися з рятувальником, який загинув від артобстрілу під час гасіння пожежі на ринку "Барабашово"

У Харкові попрощалися з рятувальником, який загинув від артобстрілу під час гасіння пожежі на ринку "Барабашово"

12:46 19.03.2022
Кількість тих, хто виїхав з України до ЄС та Молдови, 18 березня впала ще на 9% – Держприкордонслужба

Кількість тих, хто виїхав з України до ЄС та Молдови, 18 березня впала ще на 9% – Держприкордонслужба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харкові в результаті ворожого обстрілу загинули чоловік та дев’ятирічна дитина

Полонених російських військових залучать до відновлення економічного потенціалу України, або, можливо, вони підуть на обмін – Єнін

Російські окупанти не пропустили гумдопомогу на Херсонщину – голова ОВА

Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення та засудить російське варварство – Подоляк

За кілька останніх днів ворога відкинули від Києва приблизно на 70 км - Міноборони

ОСТАННЄ

НАЗК сформувало реєстр колаборантів для СБУ і закликає громадян допомагати розширювати список

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 20 березня з Києва, Харкова, Дніпра та інших міст

У суботу з десяти гумкоридорів спрацювало вісім через які евакуйовано 6,6 тис. людей - Верещук

Російські окупанти силоміць змушують жителів Маріуполя виїжджати на територію РФ

Понад 2,1 тис. дітей, які виховуються у сімейних формах виховання, евакуйовані з небезпечних районів

У Харкові в результаті ворожого обстрілу загинули чоловік та дев’ятирічна дитина

За добу в зоні ООС відбито 10 атак окупантів

Глава Миколаївської ОВА Кім закликав громадян за можливості прибирати трупи мертвих росіян: Ми не звірі, а трупна отрута заважатиме нашій посівній

За суботу на східному напрямку знищено шість російських танків, одинадцять БМП, чотири БТР, десять одиниць автотехніки, літак та БПЛА

Із установ інституційного догляду евакуйовано близько 5 тис. дітей із вразливих категорій - Мінсоцполітики

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА