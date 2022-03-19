Окупант зазнає серйозних втрат, мобілізація в Криму та ОРДЛО ускладнюється відсутністю резервів та відмовою місцевого населення від участі у війні в Україні – Генштаб ЗСУ

Збройні сили агресора зазнають суттєвих втрат, закрити які не виходить через відсутність резервів. Мобілізація у тимчасово окупованому Криму та ОРДЛО утруднена відсутністю резервів та відмовою від участі у війні в Україні, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури із застосуванням високоточної зброї, некерованих авіаційних бомб і боєприпасів підвищеної вражаючої дії. Порушуючи норми міжнародного права та людської моралі російські загарбники атакують густонаселені українські міста та села, об'єкти інфраструктури, школи, лікарні, державні установи", – йдеться у вечірньому зведенні на сторінці Генштабу у фейсбук у суботу.

Зазначається, що українські військові утримують межі оборони, зосередивши головні зусилля навколо стратегічно важливих міст – Києва, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Миколаєва та змушують ворога відмовитись від продовження наступу.

Також наголошується, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів відновлення втрат немає.

"Спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин. У цих підрозділах понад 20 осіб написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України, до "відказників" застосовуються репресивні методи впливу", - повідомляють у Генштабі.

У зведенні наголошується, що Протягом останніх днів на Миколаївському напрямку ворожі підрозділи, що були укомплектовані за рахунок мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області (принагідно нагадаємо: примусова мобілізація населення на окупованих територіях є прямим порушенням Римського статуту і Женевських конвенцій), також зазнали суттєвих втрат. За дві доби боїв безповоротні втрати противника склали понад 200 осіб, решта деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях. Мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для "розвідки боєм", щоб виявити позиції ЗС України.

"До Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з вантажем "200". Це тіла солдат 2-го армійського корпусу, який має значні втрати. Біля райвиконкомів вишикувались черги родичів загиблих за довідками про смерть", – йдеться у зведенні.

У Генштабі акцентують, що "не маючи успіхів у відкритому бою, окупанти продовжують терор місцевого населення. За допомогою пропагандистських сюжетів противник намагається сформувати картинку лояльного ставлення місцевого населення до окупаційної влади. У населених пунктах на Чернігівщині російські загарбники намагались роздавати "гуманітарну допомогу". Місцеві жителі навіть під тиском з рук ворога нічого не взяли. Схожі заходи ворог намагається проводити і в Київській та Херсонській областях".