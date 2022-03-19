Події

20:39 19.03.2022

Понад 2,1 тис. дітей, які виховуються у сімейних формах виховання, евакуйовані з небезпечних районів

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Понад 2,1 тис. дітей, які виховуються у сімейних формах виховання, евакуйовані з небезпечних районів

Міністерство соціальної політики України заявляє, що понад 2,1 тис. дітей, які виховуються у сімейних формах виховання, евакуйовані із небезпечних районів.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, на сьогодні евакуйовано 740 сімей, у яких виховується 2 101 дитина з уразливих категорій, зокрема, 165 дитячих будинків сімейного типу, 155 прийомних сімей, 413 сімей опікунів/піклувальників, 7 сімей патронатних вихователів.

Зазначається, що в межах України перемістилося 185 сімей, у яких виховуються 455 дітей, перемістилися за кордон – 555 сімей, у яких виховуються 1646 дітей.

Найбільше сімей виїхало до Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей, а також до Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини, Латвії, Литви, Болгарії, Бельгії, Франції та Австрії.

 

 

Теги: #евакуація #мінсоцполітики #родини
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