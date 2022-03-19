Події

20:35 19.03.2022

У Харкові в результаті ворожого обстрілу загинули чоловік та дев’ятирічна дитина

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У Харкові в результаті ворожого обстрілу загинули чоловік та дев’ятирічна дитина

У Харкові внаслідок обстрілу в районі ХТЗ загинули дорослий та дитина, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті останнього обстрілу у Харкові в районі ХТЗ загинули цивільні - чоловік та 9-річна дитина. Приносимо щирі співчуття рідним", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що за деякими напрямками українські воїни перейшли до контратаки, а на далеких підходах до Харкова розбивають ворожі колони.

"Щойно з'явилася інформація про чергові перемоги Національної гвардії України в Харківській області. Сьогодні у Дергачівському районі мобільний підрозділ Нацгвардії вступив у бій з окупантами. В результаті, українські військові знищили велику кількість живої сили та техніки російського супротивника. Деталі з приводу втрат окупанта встановлюють", - написав Синєгубов.

"Росіяни ще не зрозуміли, що їм не місце на українській землі, де мужня армія воює за своє. Ми помстимось за кожного, хто віддав життя у боротьбі з агресором!", - додав він.

 

 

Теги: #харків #загибель #обстріл
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