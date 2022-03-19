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19:17 19.03.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 847 цивільних, ще 1399 поранено – ООН

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 847 цивільних, ще 1399 поранено – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 18 березня 2022 року склали 2246 цивільних (у зведенні на добу раніше – 2149), зокрема 847 загиблих (816), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини в суботу.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де точились інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується у документі.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька обл.), Ізюму (Харківська обл.), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська обл.), Тростянця (Сумська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинули 155 чоловіків, 119 жінок, 21 хлопчик і 7 дівчаток, тоді як стать 36 дітей і 509 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 1399 поранених 18 дівчаток та 9 хлопчиків, а також 51 дитина, стать якої поки не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, загинуло п'ятеро дітей і ще четверо було поранено.

УВКПЛ ООН зазначає що у Донецькій та Луганській областях на опівночі 19 березня було зафіксовано 187 (172) загиблих та 547 (503) поранених на території, контрольованій урядом, та 53 (50) загиблих та 181 (178) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (в Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 607 (594) загиблих та 671 (652) пораненого.

У зведенні також йдеться, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8.00 19 березня загинуло 112 (109) дітей, поранено понад 140 (130).

Крім цього, УВКПЛ ООН вказує на повідомлення Національної поліції Харківської області, згідно з яким станом на 18:00 18 березня в області загинуло 263 (250) цивільних, включно з 14 дітьми.

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами у попередньому зведенні не слід зараховувати лише до нових випадків, що мали місце 18 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.

 

 

Теги: #оон #україна #жертви
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