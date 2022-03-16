Артилерія ЗС України знищила командний пункт і один із пунктів забезпечення армії РФ – головнокомандувач ЗСУ

На Київському напрямку артилерія Збройних Сил України знищила командний пункт та один із пунктів забезпечення армії РФ, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell (дорогу в пекло – ІФ) командному пункту та пункту забезпечення 35-ї Армії Східного військового округу ЗС РФ", - написав Залужний у фейсбук у середу ввечері, прикріпивши до повідомлення відео.

На відео видно як артилерія українських військових обстрілює ворожі об'єкти.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=4968762949872777