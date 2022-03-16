ЄСПЛ призупинив розгляд усіх заяв проти РФ у зв'язку з її виходом із Ради Європи

Європейський суд з прав людини вирішив призупинити розгляд усіх заяв проти РФ, йдеться у поширеному пресслужбою суду релізі.

"Відповідно до резолюції Комітету міністрів про те, що Російська Федерація перестає бути членом Ради Європи з 16 березня 2022 року, суд ухвалив призупинити розгляд усіх заяв проти Російської Федерації", - йдеться у заяві ЄСПЛ.

У документі наголошується, що розгляд скарг призупинено до визначення правових наслідків виходу РФ у роботі ЄСПЛ.

У середу Комітет міністрів Ради Європи ухвалив, що з 16 березня 2022 року Росія перестане бути членом організації.

Глава міжнародного правозахисного проєкту "Агора" Павло Чіков пояснив, що після виходу РФ з Ради Європи та з-під юрисдикції ЄСПЛ росіяни зможуть скаржитися на порушення своїх прав з боку влади до комітетів ООН. Проте ті не зможуть присуджувати грошову компенсацію.