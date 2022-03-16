Події

20:24 16.03.2022

Мадридський "Реал" пожертвує EUR1 млн переселенцям України, загалом приватний сектор уже виділив УВКБ ООН $200 млн

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Футбольний клуб "Реал" (Мадрид) пожертвує EUR1 млн у рамках кампанії "Всі з Україною", запущену Фондом "Реал Мадрид" 5 березня, щоб допомогти задовольнити гуманітарні потреби переміщених осіб в Україні спільно з іншими міжнародними неурядовими організаціями.

Як йдеться у повідомленні іспанського клубу в середу, допомога буде надіслана Червоному Хресту та УВКБ ООН, а також партнеру Фонду в Україні – громадській організації "Епіцентр для дітей" для дітей та для підтримки прийому біженців в Іспанії.

Серед місць в Україні, куди потрапить ця допомога, "Реал" назвав Чернівці, Кривий Ріг та понад десять Салезіанських місій у Львівській, Київській, Дніпропетровській, Житомирській областях та Одесі.

"Реал" нагадав, що працює з "Епіцентром для дітей" з 2018 року у семи соціальних спортивних школах у містах Тернопіль, Ірпінь, Хмельницький та Київ, і зараз ця програма охоплює 800 дітей.

"Кампанія Фонду "Реал Мадрид" "Всі з Україною" триватиме доти, доки це необхідно, щоб забезпечити прямий канал пожертвувань, який допоможе задовольнити потреби переміщеного населення як в Україні, так і в прикордонних країнах, а також прийняти біженців в Іспанії ", - зазначається в повідомленні.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомило, що з 24 лютого понад 3 млн людей були змушені залишити країну і ще не менше 2 млн стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни. Агентство зазначило, що за трохи більше ніж за два тижні компанії, фонди та благодійники внесли понад $200 млн для реагування на надзвичайну ситуацію в Україні із запитаних $510 млн для надання первинної невідкладної допомоги.

Як приклад значних пожертвувань УВКБ ООН назвало Фонд IKEA, який виділив EUR20 млн.

У переліку щедрих донорів Агентство також вказало XTX Markets, CTP, Fast Retailing, Akelius Foundation, Samhällsbyggnadsbolaget і Norden AB, The Schörling Foundation, BNP Paribas Foundation, INDITEX, Google.org, Volkswagen, Binance Charity, Novo day Saint Charities, Liberty Mutual Insurance, SONY, TikTok, Zegna, Generali.

Крім того в ньому Cargolux, Pernod Ricard, Kering Group, Shiseido, The Foundation в Sanofi, Chanel Foundation, La Caixa Foundation, Mitsubishi Electric Corporation, Mazda Motor Corporation, Deloitte, FasterPartner, H&M Group, JYSK, Z Zurich Foundation, Bain & Company , Cisco, BioNtech, Royal Humanitarian Foundation of Bahrain, Fujitsu Ltd., Supercell.

УВКБ ООН також відзначило Ryan Reynolds & Blake Lively, NTT, Restaurant Brands International, Capcom Co., AUDI, Marks & Spencer, Banco Santander, Vodafone Foundation, Banco BBVA, Üsine Foundation, Haldor Topsoe, Software AG, Armani, BASF Foundation, Continental NEXI , Valentino, Prada Group, SAP, Boehringer Ingelheim, Toyota Motor Corporation, Kao Corporation, Adidas, Roschier, Gucci, Fujifilm, Jones Day Foundation, Ripple, Koei Tecmo Holdings.

Теги: #реал #допомога #переселенці
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