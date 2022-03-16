Зеленський обговорив з Ердоганом шляхи активізації діалогу про припинення війни з РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом шляхи активізації діалогу про припинення війни з РФ.

"Провів перемовини з другом України президентом Туреччини Ердоганом. Повідомив про перебіг боротьби українського народу проти агресії, що триває (Росія – ІФ). Подякував за важливу підтримку. Обговорили також шляхи активізації мирного діалогу", - написав Зеленський у твіттері.

Джерело: https://twitter.com/zelenskyyua/status/1504152785570439179?s=21