Під завалами обстріляного гуртожитку в Чернігові виявили тіла 5 загиблих, зокрема 3 дітей – ДСНС

Рятувальники виявили тіла п'ятьох загиблих, серед яких трьох дітей, під час розбирання конструкцій гуртожитку в Чернігові після обстрілів російськими окупантами, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 19:00 підрозділи ДСНС у Чернігівській області сім разів залучали до ліквідації пожеж, ще чотири рази для надання допомоги внаслідок обстрілів житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Під час розбирання конструкцій гуртожитку в Чернігові рятувальники виявили тіла п'ятьох загиблих, серед яких троє дітей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, групи піротехнічних робіт та підводного розмінування вилучили два вибухонебезпечні предмети.