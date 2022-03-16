Події

19:51 16.03.2022

Під завалами обстріляного гуртожитку в Чернігові виявили тіла 5 загиблих, зокрема 3 дітей – ДСНС

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Під завалами обстріляного гуртожитку в Чернігові виявили тіла 5 загиблих, зокрема 3 дітей – ДСНС

Рятувальники виявили тіла п'ятьох загиблих, серед яких трьох дітей, під час розбирання конструкцій гуртожитку в Чернігові після обстрілів російськими окупантами, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 19:00 підрозділи ДСНС у Чернігівській області сім разів залучали до ліквідації пожеж, ще чотири рази для надання допомоги внаслідок обстрілів житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Під час розбирання конструкцій гуртожитку в Чернігові рятувальники виявили тіла п'ятьох загиблих, серед яких троє дітей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, групи піротехнічних робіт та підводного розмінування вилучили два вибухонебезпечні предмети.

 

Теги: #чернігів #загиблі #гуртожиток
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