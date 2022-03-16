Російські окупанти обстріляли кілька приватних будинків у Подільському районі Києва, пошкоджено газопровід низького тиску – Кличко

Російські окупанти в середу ввечері обстріляли кілька приватних будинків у Подільському районі Києва, унаслідок чого було пошкоджено газопровід низького тиску, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники та медики. Загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. Наразі постраждалих не виявили. Пошкоджений також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби", – написав він у своєму телеграм-каналі.