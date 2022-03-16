Події

19:02 16.03.2022

Столтенберг: Путін недооцінив українців, але не можна недооцінювати й можливості РФ продовжувати війну

2 хв читати

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що, розв'язавши війну проти України, президент РФ Володимир Путін недооцінив українців, і застеріг, що не можна недооцінювати й можливості Кремля продовжувати цю війну брутальними методами.

Так він відповів на запитання щодо можливого закінчення війни, яку веде проти України Росія, на пресконференції у середу в Брюсселі.

"Президент Путін недооцінив українські Збройні сили, єдність українського народу, так само як і мужність українського керівництва. Це у комбінації з масивною підтримкою, яку отримують українські Збройні сили і яку вони вже отримали за багато років від союзників, змусило Путіна змінити свої плани та зрозуміти, що його швидка перемога, бліцкриг, щоб взяти під контроль Київ за дні, провалився, але ми не маємо недооцінювати російські можливості, коли йдеться про продовження війни, а також можливості продовжувати атакувати, включаючи міста - ми бачили, як Росія була відповідальна за брутальну війну в Чечні та Сирії", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО констатував, що Росія має "значні можливості", причому Москва також використовує ядерну риторику. "Росія - ядерна сила, і ми бачили, як вони погрожують ядерною риторикою - обом - союзникам із НАТО та Україні. Ми не маємо недооцінювати небезпеку військової спроможності Росії, включаючи їхнє бажання використати силу, щоб зруйнувати інших", - наголосив він.

Тому Столтенберг вважає, що потрібно "бути вкрай обережним, розмірковуючи надто багато (про можливе закінчення війни)". "Те, що ми бачили, це сила і мужність української армії, яка вразила весь світ. Вони були здатні дати відсіч російським загарбникам. Я віддаю належне українським Збройним силам та українському народу за те, як вони були здатні стояти перед обличчям цього вторгнення. Але водночас Росія залишається військовою силою, у них є багато різного виду озброєння, і тому наразі дуже рано розмірковувати про те, яким буде кінець", - переконаний генсек НАТО.

Теги: #нато #путін #столтенберг
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:45 16.03.2022
НАТО і далі підтримуватиме Україну в її протистоянні російській агресії – Столтенберг

НАТО і далі підтримуватиме Україну в її протистоянні російській агресії – Столтенберг

18:19 16.03.2022
Генсек Столтенберг: НАТО не розгортатиме своїх сил ні на українській землі, ні в небі

Генсек Столтенберг: НАТО не розгортатиме своїх сил ні на українській землі, ні в небі

18:14 16.03.2022
Столтенберг - Зеленському: Лише Україна та союзники вирішуватимуть, бути їй чи ні в НАТО

Столтенберг - Зеленському: Лише Україна та союзники вирішуватимуть, бути їй чи ні в НАТО

11:16 16.03.2022
У НАТО розпочинається позачергове засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони

У НАТО розпочинається позачергове засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони

11:11 16.03.2022
Весняну сесію ПА НАТО перенесено з Києва до Вільнюсу

Весняну сесію ПА НАТО перенесено з Києва до Вільнюсу

19:13 15.03.2022
Столтенберг скликає позачерговий саміт Альянсу на 24 березня для обговорення вторгнення РФ в Україну

Столтенберг скликає позачерговий саміт Альянсу на 24 березня для обговорення вторгнення РФ в Україну

17:12 15.03.2022
У НАТО не відкидають використання Росією хімічної зброї - Столтенберг

У НАТО не відкидають використання Росією хімічної зброї - Столтенберг

17:07 15.03.2022
Зеленський: Україні необхідні довгострокові, юридично закріплені гарантії безпеки

Зеленський: Україні необхідні довгострокові, юридично закріплені гарантії безпеки

16:57 15.03.2022
Зеленський: Для України необхідні довгострокові, юридично закріплені гарантії безпеки

Зеленський: Для України необхідні довгострокові, юридично закріплені гарантії безпеки

16:02 15.03.2022
Зеленський про НАТО: Ми почули, що нам туди не увійти, народ починає це розуміти та розраховувати на себе

Зеленський про НАТО: Ми почули, що нам туди не увійти, народ починає це розуміти та розраховувати на себе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден оголосив, що вирішив передати Україні додаткову військову допомогу на $800 млн

Мера Мелітополя звільнено з російського полону - Єрмак

Окупанти безуспішно спробували прорватися в Чернігів, в області збито їхній літак - Міноборони

Окупанти скинули бомбу на Драмтеатр Маріуполя, де ховалися містяни, кількість загиблих невідома - міськрада

Генсек Столтенберг: НАТО не розгортатиме своїх сил ні на українській землі, ні в небі

ОСТАННЄ

США й надалі чинитимуть тиск на РФ, ізолюватимуть її на світовій арені - Байден

Російські окупанти обстріляли кілька приватних будинків у Подільському районі Києва, пошкоджено газопровід низького тиску – Кличко

Байден оголосив, що вирішив передати Україні додаткову військову допомогу на $800 млн

З Авдіївки та Вугледара в середу успішно евакуювали 200 людей, зокрема 52 дитини – МВС

Миколаївці можуть безкоштовно отримувати продуктові набори у двох відділеннях "Нової Пошти"

Мера Мелітополя звільнено з російського полону - Єрмак

Стефанчук направив на підпис Зеленському 21 законопроєкт, ухвалений Радою у вівторок

Проєкт договору між Україною та РФ, оприлюднений FT, відображає російські запити і нічого більше – Подоляк

Мера Мелітополя звільнено з російського полону - Єрмак

Міжнародна рада архівів припинила відносини з державними архівними установами Росії та Білорусі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА