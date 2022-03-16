Столтенберг: Путін недооцінив українців, але не можна недооцінювати й можливості РФ продовжувати війну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що, розв'язавши війну проти України, президент РФ Володимир Путін недооцінив українців, і застеріг, що не можна недооцінювати й можливості Кремля продовжувати цю війну брутальними методами.

Так він відповів на запитання щодо можливого закінчення війни, яку веде проти України Росія, на пресконференції у середу в Брюсселі.

"Президент Путін недооцінив українські Збройні сили, єдність українського народу, так само як і мужність українського керівництва. Це у комбінації з масивною підтримкою, яку отримують українські Збройні сили і яку вони вже отримали за багато років від союзників, змусило Путіна змінити свої плани та зрозуміти, що його швидка перемога, бліцкриг, щоб взяти під контроль Київ за дні, провалився, але ми не маємо недооцінювати російські можливості, коли йдеться про продовження війни, а також можливості продовжувати атакувати, включаючи міста - ми бачили, як Росія була відповідальна за брутальну війну в Чечні та Сирії", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО констатував, що Росія має "значні можливості", причому Москва також використовує ядерну риторику. "Росія - ядерна сила, і ми бачили, як вони погрожують ядерною риторикою - обом - союзникам із НАТО та Україні. Ми не маємо недооцінювати небезпеку військової спроможності Росії, включаючи їхнє бажання використати силу, щоб зруйнувати інших", - наголосив він.

Тому Столтенберг вважає, що потрібно "бути вкрай обережним, розмірковуючи надто багато (про можливе закінчення війни)". "Те, що ми бачили, це сила і мужність української армії, яка вразила весь світ. Вони були здатні дати відсіч російським загарбникам. Я віддаю належне українським Збройним силам та українському народу за те, як вони були здатні стояти перед обличчям цього вторгнення. Але водночас Росія залишається військовою силою, у них є багато різного виду озброєння, і тому наразі дуже рано розмірковувати про те, яким буде кінець", - переконаний генсек НАТО.