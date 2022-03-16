Окупанти безуспішно спробували прорватися в Чернігів, в області збито їхній літак - Міноборони

Російські окупаційні війська безуспішно намагалися прорватися до Чернігова в середу, зазнали втрат і відступили, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України.

"Окупанти намагалися прорватися в Чернігів, але на них чекала територіальна оборона. Ворог зазнав значних втрат та відступив. Бійці територіальної оборони утримують свої позиції та нарощують кількість фортифікаційних споруд. Перемога за нами!", - йдеться в повідомленні.

Від початку доби підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили два літаки Су-30СМ на Одещині, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та один літак Су-34 на Чернігівщині.

"Російські окупанти продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права – завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, житлових кварталах, обстрілюють з артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню колони мирних жителів під час здійснення евакуації з районів ведення активних бойових дій. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення, мародерства та викрадення людей", - йдеться в оперативній інформації Міноборони станом на 18:00.