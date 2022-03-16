Держмитниця фіксує черги на пунктах пропуску "Ужгород", "Краковець" та "Порубне"

Приблизно 500 пішоходів, 50 автомобілів та 15 автобусів очікують на виїзд із України на польському кордоні в пункті пропуску "Краковець", свідчать дані Державної митної служби на 15:00 середи.

Як повідомило відомство в телеграм-каналі, також черга з 70 автомобілів і 45 пішоходів стоїть на словацькому кордоні в пункті пропуску "Ужгород", на румунському в пункті "Порубне" очікують 70 авто та 20 пішоходів.

Інші пункти пропуску на західному кордоні залишаються вільними або майже вільними.

Джерело: https://t.me/UkraineCustoms/1349