Події

16:35 16.03.2022

Держмитниця фіксує черги на пунктах пропуску "Ужгород", "Краковець" та "Порубне"

1 хв читати

Приблизно 500 пішоходів, 50 автомобілів та 15 автобусів очікують на виїзд із України на польському кордоні в пункті пропуску "Краковець", свідчать дані Державної митної служби на 15:00 середи.

Як повідомило відомство в телеграм-каналі, також черга з 70 автомобілів і 45 пішоходів стоїть на словацькому кордоні в пункті пропуску "Ужгород", на румунському в пункті "Порубне" очікують 70 авто та 20 пішоходів.

Інші пункти пропуску на західному кордоні залишаються вільними або майже вільними.

Джерело: https://t.me/UkraineCustoms/1349

Теги: #митниця #черги
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 16.03.2022
Черги на виїзд з України - на пунктах пропуску "Ужгород" зі Словаччиною і "Краківець" із Польщею - митниця

Черги на виїзд з України - на пунктах пропуску "Ужгород" зі Словаччиною і "Краківець" із Польщею - митниця

17:21 14.03.2022
Митниця фіксує найбільші черги з пішоходів на пунктах "Шегині" на кордоні з Польщею та "Малі Селменці" зі Словаччиною

Митниця фіксує найбільші черги з пішоходів на пунктах "Шегині" на кордоні з Польщею та "Малі Селменці" зі Словаччиною

10:37 14.03.2022
Пункти пропуску на західному кордоні вільні - митниця

Пункти пропуску на західному кордоні вільні - митниця

17:03 11.03.2022
Близько 1 тис. пішоходів чекають у черзі на пункті пропуску "Угринів" на кордоні з Польщею - митниця

Близько 1 тис. пішоходів чекають у черзі на пункті пропуску "Угринів" на кордоні з Польщею - митниця

16:58 11.03.2022
В Україну за добу ввезли 7,2 тис. тонн гумдопомоги - митниця

В Україну за добу ввезли 7,2 тис. тонн гумдопомоги - митниця

13:21 11.03.2022
Митниця фіксує скупчення автотранспорту з гумдопомогою у 3 пунктах на кордоні з Польщею

Митниця фіксує скупчення автотранспорту з гумдопомогою у 3 пунктах на кордоні з Польщею

16:41 10.03.2022
Держмитниця фіксує черги авто на пунктах пропуску "Ужгород", "Угринів", "Шегині", "Порубне", "Паланка"

Держмитниця фіксує черги авто на пунктах пропуску "Ужгород", "Угринів", "Шегині", "Порубне", "Паланка"

14:29 10.03.2022
Митні платежі до держбюджету йдуть, але більшість вантажів оформляють як гуманітарні - перший заступник голови Держмитниці

Митні платежі до держбюджету йдуть, але більшість вантажів оформляють як гуманітарні - перший заступник голови Держмитниці

14:26 10.03.2022
Держмитниця конфіскуватиме товар і транспортні засоби у разі спроби провезти контрабанду під виглядом гумдопомоги

Держмитниця конфіскуватиме товар і транспортні засоби у разі спроби провезти контрабанду під виглядом гумдопомоги

12:22 10.03.2022
Кабмін дозволив відтермінування митних платежів під час імпорту ліків та низки продуктів і товарів - постанова

Кабмін дозволив відтермінування митних платежів під час імпорту ліків та низки продуктів і товарів - постанова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли із "Градів" людей, які евакуювалися з Маріуполя, є загиблі - Генштаб ЗСУ

Зеленський підписав закон про легалізацію віртуальних активів в Україні

У МЗС України пообіцяли повернути Крим та притягти РФ до відповідальності за всі скоєні в Україні злочини

Харківські рятувальники гасять масштабну пожежу на ринку, що виникла через ворожі обстріли

У Херсонській міськраді саморозпустилася фракція "ОПЗЖ"

ОСТАННЄ

Мінфін США сформував список із 50 росіян, санкційний контроль за якими пріоритетний

Окупанти обстріляли із "Градів" людей, які евакуювалися з Маріуполя, є загиблі - Генштаб ЗСУ

Sotheby's та Christie's вирішили не проводити "російських торгів"

Зеленський підписав закон про легалізацію віртуальних активів в Україні

За три тижні Харківщина отримала понад 200 вагонів та 100 фур гумдопомоги з інших регіонів і з-за кордону - Синєгубов

У МЗС України пообіцяли повернути Крим та притягти РФ до відповідальності за всі скоєні в Україні злочини

ДБР передало до держбюджету $1 млн, вилучений у працівника посольства під час спроби незаконного вивезення за кордон

Харківські рятувальники гасять масштабну пожежу на ринку, що виникла через ворожі обстріли

"Укрзалізниця" в експериментальному режимі запускає регіональний поїзд Чернівці - Львів

У Херсонській міськраді саморозпустилася фракція "ОПЗЖ"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА