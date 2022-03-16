Японія направила Україні партію військової допомоги

Японія в середу направила в Україну партію військової допомоги, повідомили Сили самооборони країни.

За наявними даними, з авіабази Йокота на заході Токіо вилетів американський військово-транспортний літак C-17 Globemaster III із 38 тоннами вантажу.

Зокрема, Україні буде доставлено спорядження нелетального характеру – каски та бронежилети. Про те, куди літак має доставити вантаж, не повідомляється.

Першу партію японської військової допомоги Україні було відправлено 8 березня.