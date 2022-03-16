Події

15:05 16.03.2022

Мінцифри отримало 2,7 млн заявок на 6500 грн держпідтримки через "Дію"

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Міністерство цифрової трансформації України отримало від українців понад 2,7 млн заяв на виплату 6,5 тис. грн держпідтримки через застосунок "Дія".

"На сьогодні вже 2,7 млн українців подали заявку на виплату 6,5 тис. грн. Усі отримають ці гроші, програма працює далі. А Міністерство економіки працює над новими подібними програмами", - заявив в ефірі телеканалу "Рада" віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він також заявив, що з цими коштами дозволені будь-які операції, включно з переказом на інші картки, оплатою продуктів, купівлею речей тощо.

Отримати допомогу зможуть жителі регіонів країни, яких торкнулися бойові дії, – Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Дніпропетровської, Київської областей та Києва.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=eh8Aka-mHk4

Теги: #заявки #населення #держпідтримка
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