Події
13:51 15.11.2025

Понад 600 тис. українців подали заявки на 1 тис. грн "Зимової підтримки" за перші години - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

За перші години понад 600 тис. українців подали заявки на отримання 1 тис. грн в рамках програми "Зимова підтримка", повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Понад пів мільйона українців уже подали заявки на 1000 грн в межах "Зимової підтримки". За перші години 633 047 людей, разом із дітьми, скористалися можливістю отримати допомогу від держави", - написала Свириденко в телеграм-каналі в суботу.

Раніше в суботу в "Дії" повідомили, що додаток може працювати нестабільно через велике навантаження на реєстри через подачу заявок на виплату 1 тис. грн в рамках програми "Зимова підтримка".

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку у застосунку "Дія" чи у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн в рамках програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони. В той же час допомогу не може бути використано для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку із спеціального рахунку.

Уряд очікує від 10 до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у 1 тис. грн для дорослих та дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати — 14 млрд грн.

