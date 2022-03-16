Російські окупанти поблизу Києва перейшли в оборону – Міноборони України

Російські окупанти намагалися відновити наступ на Вишгород поблизу Києва, проте успіхів не досягли та перейшли до оборони, повідомляє пресслужба Міноборони України в середу.

"Ворог здійснює спроби відновлення наступальних дій в напрямку на Вишгород. Протягом доби противник намагався просунутися у бік Києва. Успіху не мав, перейшов до оборони", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

У ньому також наголошується, що російські окупаційні війська намагаються продовжувати стратегічну наступальну операцію проти України.

"Завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково досягли мети на Донецькому напрямку, зупинені на Миколаївському напрямку", - наголошують у Міноборони.

Там уточнюють, що у напрямку Броварів спостерігається переміщення малочисельних груп техніки окупантів у межах зайнятого району населених пунктів Богданівка та Велика Димерка. Повітряна розвідка позицій ЗС України проводиться із застосуванням БПЛА "Орлан-10".

Крім того, окупанти намагаються переміщувати додаткові резерви Східного воєнного округу.

"У зв'язку із значними втратами на південному напрямку командування збройних сил країни-агресора відмовилося від посилення угруповання військ на Поліссі додатковими резервними підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії", - зазначають у відомстві.

Там додають, що окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, здійснюють перегрупування військ та спроби відновити боєздатність своїх підрозділів.