Події

13:04 16.03.2022

Японія позбавить Москву режиму найбільшого сприяння торгівлі

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про розширення санкцій проти Росії.

Зокрема, країна заборонить постачання до РФ предметів розкоші, позбавить Москву режиму найбільшого сприяння торгівлі, повідомив у середу Bloomberg.

Крім того, Кісіда заявив, що Японія в рамках санкцій заморозить іще більше російських активів. За повідомленнями ЗМІ, йдеться про активи російської еліти.

Країна також заборонить імпорт деяких продуктів з РФ.

Кісіда підтвердив, що Японія співпрацюватиме з G7, щоб запобігти використанню Росією кредитів Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних кредиторів.

Раніше схожі заходи проти РФ застосували США та Євросоюз.

Теги: #японія #росія #санкції
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