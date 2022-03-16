Події

12:12 16.03.2022

Україна залучила найкращих юристів світу, щоб домогтися отримання від РФ репарацій та контрибуцій, – МЗС

1 хв читати

Україна залучила найкращих юристів світу, щоб домогтися отримання від РФ репарацій і контрибуцій, повідомила коагент України на слуханнях у Міжнародному суді ООН, директор департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова.

"Це питання, над яким ми працюємо і намагаємося знайти якнайбільше креативних рішень, тому що світ після Другої світової війни не був готовий до таких зухвалих, агресивних дій однієї держави проти іншої держави. Тому наразі, як ніколи, потрібні креативні рішення, над якими ми працюємо із залученням найкращих юристів світу", - сказала Золотарьова в ефірі національного телемарафону у середу.

Вона зазначила, що МЗС працює у синергії з різними органами виконавчої влади, включаючи Міністерство економіки, Міністерство енергетики та правоохоронні органи, щоб на різних майданчиках отримати відповідну компенсацію та репарацію, а також встановити провину Росії та юридично її закріпити.

За словами Золотарьової, є декілька шляхів для цього.

"По-перше, це виконання рішення цього суду, коли воно буде за деякий час, не так швидко, на жаль, це міжнародне правосуддя. Шляхи відповідно до норм кримінального права та процесів у межах кримінальних проваджень, а також політичні рішення держав-партнерів", - пояснила вона.

Теги: #рф #юристи #суди
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:20 16.03.2022
Чим раніше світ розірве всі зв'язки з РФ, тим краще - Кулеба

Чим раніше світ розірве всі зв'язки з РФ, тим краще - Кулеба

13:18 16.03.2022
Кулеба: Держави та міжнародні організації мають вимагати від РФ негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників

Кулеба: Держави та міжнародні організації мають вимагати від РФ негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників

12:09 16.03.2022
Резніков і міністр оборони Японії обговорили агресивну політику РФ проти України

Резніков і міністр оборони Японії обговорили агресивну політику РФ проти України

10:09 16.03.2022
Два російських винищувачі Су-30см ліквідовано на півдні країни - Командування Повітряних сил ЗСУ

Два російських винищувачі Су-30см ліквідовано на півдні країни - Командування Повітряних сил ЗСУ

09:51 16.03.2022
Залужний: Оборона Києва – наше стратегічне завдання, основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ

Залужний: Оборона Києва – наше стратегічне завдання, основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ

09:44 16.03.2022
З початку російського вторгнення в Україні загинули 103 дитини і понад 100 поранені - генпрокурор

З початку російського вторгнення в Україні загинули 103 дитини і понад 100 поранені - генпрокурор

22:31 15.03.2022
ПАРЄ рекомендує виключити Росію з Ради Європи

ПАРЄ рекомендує виключити Росію з Ради Європи

21:48 15.03.2022
Переговори між Україною та РФ продовжаться завтра, є принципові протиріччя, проте є місце для компромісу - Подоляк

Переговори між Україною та РФ продовжаться завтра, є принципові протиріччя, проте є місце для компромісу - Подоляк

21:30 15.03.2022
Військові РФ розстріляли трьох юнаків у Чернігівській області, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

Військові РФ розстріляли трьох юнаків у Чернігівській області, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

19:52 15.03.2022
Президент Євроради поговорив із Путіним, закликав до негайного припинення вогню та виведення російських військ з України

Президент Євроради поговорив із Путіним, закликав до негайного припинення вогню та виведення російських військ з України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Держави та міжнародні організації мають вимагати від РФ негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників

Зеленський: Ми не складемо зброї до нашої перемоги

Модель нейтралітету України може бути лише українською - Подоляк

Україна закликає партнерів якнайшвидше запровадити безпольотну зону й надати їй системи ППО і ПРО - МЗС

Президент МКЧХ приїхав до Києва

ОСТАННЄ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІДПИСАВ УКАЗ ПРО ЗАГАЛЬНОАЦІОНАЛЬНУ ХВИЛИНУ МОВЧАННЯ У ПАМ'ЯТЬ ПРО ТИХ, ХТО ЗАГИНУВ У "НАШІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ"

ОКУПАНТИ В МАРІУПОЛІ ЗІГНАЛИ ЛЮДЕЙ В ОБЛАСНУ ЛІКАРНЮ ТА ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЇЇ ЯК ВОГНЕВУ ПОЗИЦІЮ – ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Зеленський: Ми не складемо зброї до нашої перемоги

ПРОКУРОР МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ВЖЕ В УКРАЇНІ – ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Шмигаль та прем'єр Австралії обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію

Японія позбавить Москву режиму найбільшого сприяння торгівлі

Модель нейтралітету України може бути лише українською - Подоляк

Україна закликає партнерів якнайшвидше запровадити безпольотну зону й надати їй системи ППО і ПРО - МЗС

МВС Молдови нарахувало 100 тис. українських біженців на території країни

SkyUp пропонує іноземним авіаперевізникам узяти в мокрий лізинг 15 її літаків

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА