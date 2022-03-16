Україна залучила найкращих юристів світу, щоб домогтися отримання від РФ репарацій та контрибуцій, – МЗС

Україна залучила найкращих юристів світу, щоб домогтися отримання від РФ репарацій і контрибуцій, повідомила коагент України на слуханнях у Міжнародному суді ООН, директор департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова.

"Це питання, над яким ми працюємо і намагаємося знайти якнайбільше креативних рішень, тому що світ після Другої світової війни не був готовий до таких зухвалих, агресивних дій однієї держави проти іншої держави. Тому наразі, як ніколи, потрібні креативні рішення, над якими ми працюємо із залученням найкращих юристів світу", - сказала Золотарьова в ефірі національного телемарафону у середу.

Вона зазначила, що МЗС працює у синергії з різними органами виконавчої влади, включаючи Міністерство економіки, Міністерство енергетики та правоохоронні органи, щоб на різних майданчиках отримати відповідну компенсацію та репарацію, а також встановити провину Росії та юридично її закріпити.

За словами Золотарьової, є декілька шляхів для цього.

"По-перше, це виконання рішення цього суду, коли воно буде за деякий час, не так швидко, на жаль, це міжнародне правосуддя. Шляхи відповідно до норм кримінального права та процесів у межах кримінальних проваджень, а також політичні рішення держав-партнерів", - пояснила вона.