Спроби РФ перекинути найманців із Сирії та Лівії в Україну не вдаються

Спроби РФ перекинути найманців із Сирії та Лівії в Україну поки що не вдаються, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Щодо загальної ситуації навколо України та в найбільш її гарячих точках, то вони не змінилися протягом доби і не мають шансів на зміну, тому що Російська Федерація витратила свої ресурси. Спроби перекинути своїх найманців із Сирії та Лівії, рештки своїх підрозділів із Далекого Сходу поки що їм не вдаються. Тобто вони не мають резервів і за нашою оцінкою, і оцінкою провідних західних фахівців", - повідомив Арестович на брифінгу в Офісі президента в середу.

За його словами, основні зусилля РФ нині зосереджені в районі зони ООС. Водночас учора противник зазнав втрат у напрямку міст Ізюму та Миколаєва.

Крім того, вчора Збройні сили України провели на окремих ділянках тактичний контрнаступ, який покращив ситуацію.

Як зазначив Арестович, військово-політичне керівництво України зберігає контроль за ситуацією.