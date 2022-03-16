Події

11:55 16.03.2022

В Україні утримається прохолодна погода з нічними морозами

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В Україні утримається прохолодна погода з нічними морозами

Вдень 17 березня у східній частині України очікується невеликий сніг. У північно-східних областях місцями на дорогах ожеледиця, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у східних областях вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу; у західних областях вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла (на Закарпатті 8-13°); на решті території вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві у четвер без опадів, температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 17 березня найвища температура вдень була 17,1° тепла у 1990 році, найнижча вночі 18,1° морозу у 1917 році.

У п'ятницю, 18 березня, в Україні без опадів, на південному сході, вночі й на сході країни невеликий сніг та мокрий сніг.

У північно-східних областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних та північних областях 1-6° тепла.

У Києві у п'ятницю без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу; вдень 3-5° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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