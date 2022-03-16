У НАТО розпочинається позачергове засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони

У Брюсселі розпочинається позачергове засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони країн-членів НАТО, скликане через війну, яку веде проти України Росія. У засіданні через закритий зв'язок візьме участь міністр оборони України Олексій Резніков.

"На нашому позачерговому засіданні міністрів оборони, яке відбудеться сьогодні, ми говоритимемо про брутальне вторгнення в Україну Росії, що має руйнівні наслідки для українського народу і також змінить нашу обстановку у сфері безпеки й матиме далекосяжні наслідки для нашої безпеки для всіх союзників по НАТО", - сказав перед початком засідання генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що в цій ситуації "НАТО реагує єдиним і швидким способом". "Союзники застосували жорсткі санкції для Росії та надають значну підтримку Україні - військову і гуманітарну. Ми також зміцнюємо нашу колективну безпеку", - додав Столтенберг.

Генсек альянсу також нагадав, що скликав і позачерговий саміт організації, який відбудеться 24 березня у Брюсселі. "Я з нетерпінням чекаю на президента Байдена та інших лідерів наступного тижня на позачерговий саміт НАТО", - сказав він.

Столтенберг також повідомив, що на засіданні міністри обговорюватимуть "далекосяжні наслідки й адаптацію альянсу, як далі зміцнювати стримування і оборону, як не залишити Росії місця для нерозуміння щодо нашої готовності захищати й обороняти усіх союзників". "У НАТО є відповідальність стосовно того, щоб ця криза не перейшла за межі України, й це причина, через яку ми збільшили нашу присутність на східному фланзі альянсу", - додав генсек.

У свою чергу державний секретар США Ллойд Остін констатував, що союзники залишаються "єдиними в нашій підтримці Україні". "Ми засуджуємо неспровоковане і необґрунтоване вторгнення Росії в Україну. В Україні є суверенний і законний уряд, і ми підтримуємо їхнє право захищати себе. Ми також прихильні нашим зобов'язанням у рамках статті 5", - сказав він.