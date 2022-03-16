Події

11:11 16.03.2022

Весняну сесію ПА НАТО перенесено з Києва до Вільнюсу

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Вільнюс. 16 березня. ІНТЕРФАКС/BNS - Весняна сесія Парламентської асамблеї (ПА) НАТО відбудеться у столиці Литви, а не у Києві, як планувалося раніше, через події в Україні.

"Наприкінці травня Литва стане центром політичного життя НАТО", - заявив литовський парламентар Аудронюс Ажубаліс, представляючи цю ініціативу на засіданні правління Сейму.

За його словами, Литва виграє від цього заходу ще й тому, що можна буде порушити питання посилення східного флангу НАТО.

Весняна сесія ПА НАТО відбудеться 27-30 травня у будівлі литовського Сейму.

ПА НАТО – це міжпарламентська організація, в якій парламентарії країн НАТО обговорюють разом із парламентаріями країн, які не входять до блоку, ключові політичні питання, питання безпеки й оборони в євроатлантичному регіоні.

Весняна сесія ПА НАТО востаннє проводилася в Литві в 2014 році, на відзначення десятої річниці членства країни в Північноатлантичному альянсі. До цього ПА також було організовано у Литві у 2001 році.

Теги: #нато #литва #асамблея
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