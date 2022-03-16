Держкомтелерадіо закликає видавництва передавати книги для дітей до пунктів гуманітарної допомоги західної України

Державний комітет України з питань телебачення та радіомовлення (Держкомтелерадіо) закликає видавництва, на складах яких зберігається українська література, передавати її для дітей до пунктів гуманітарної допомоги західної України.

"Держкомтелерадіо спільно з Офісом президента України розпочинає акцію із забезпечення дітей, які були змушені переселитися, рятуючись від російських агресорів, підручниками, навчальними посібниками, художньою літературою", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що наразі із західних областей до інших регіонів України, що постраждали від агресії, прямують вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою, і на зворотному шляху цей транспорт міг би забирати книги та перевозити їх для подальшого поширення серед дітей у пунктах гуманітарної допомоги Львова, Ужгороду, Тернополя й інших міст західної України.

"Держкомтелерадіо закликає видавництва, на складах яких зберігається така література, долучитися до цієї акції. Нехай наші діти продовжують навчання", - йдеться у повідомленні.