Військові РФ влаштували погром у будівлі Бучанської міськради, шістьох працівників взято в полон – пресслужба міськради

Російські окупанти у вівторок увечері влаштували погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон шістьох співробітників і волонтерів, повідомляє пресслужба міськради у середу.

"У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста... Відїжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи. Просимо Офіс президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську обласну державну адміністрацію допомоги у звільненні наших людей", - ідеться у повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці у середу.

Джерело: https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/posts/1829701463902916