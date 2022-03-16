Події

09:40 16.03.2022

Військові РФ влаштували погром у будівлі Бучанської міськради, шістьох працівників взято в полон – пресслужба міськради

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Російські окупанти у вівторок увечері влаштували погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон шістьох співробітників і волонтерів, повідомляє пресслужба міськради у середу.

"У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста... Відїжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи. Просимо Офіс президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську обласну державну адміністрацію допомоги у звільненні наших людей", - ідеться у повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці у середу.

Джерело: https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/posts/1829701463902916

Теги: #буча #полон #київська
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