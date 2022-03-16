Події

09:36 16.03.2022

Російські війська з початку вторгнення втратили понад 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 вертольотів і 430 танків – Генштаб ЗСУ

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Російські війська з початку вторгнення втратили понад 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 вертольотів і 430 танків – Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого до 16 березня орієнтовно становлять понад 13 800 осіб особового складу, 84 літаки, 108 вертольотів і 430 танків, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з повідомленням Генштабу у фейсбуці, РФ втратила 1 375 одиниць бойових броньованих машин, 190 од. артилерійських систем, 70 од. ракетних систем залпового вогню, 43 од. засобів ППО, 819 од. автомобільної техніки, 3 од. кораблі/катери, 60 од. цистерн із ПММ та 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, спеціальної техніки – 10.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - ідеться у повідомленні.

 

Теги: #росія #втрати
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