У результаті ракетної атаки під Нікополем ніхто не постраждав – голова Дніпропетровської ОВА
Російські військові стріляли під Нікополем, постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Тривожна ніч. Ракетна атака під Нікополем. Люди не постраждали. Ситуація в області напружена, але стабільна та контрольована", - написав він у телеграм-каналі в середу.
Ворожих військ на території області немає, додав Резніченко.
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