Події

08:34 16.03.2022

У результаті ракетної атаки під Нікополем ніхто не постраждав – голова Дніпропетровської ОВА

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Російські військові стріляли під Нікополем, постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Тривожна ніч. Ракетна атака під Нікополем. Люди не постраждали. Ситуація в області напружена, але стабільна та контрольована", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Ворожих військ на території області немає, додав Резніченко.

https://t.me/dnipropetrovskaODA/256

Теги: #обстріл #нікополь
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